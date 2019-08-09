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«Ходячие мертвецы» — первые кадры и новый персонаж десятого сезона

Кабельный канал AMC опубликовал пачку свежих снимков из десятого сезона неубиваемых «Ходячих мертвецов» и заодно объявил о пополнении актёрского состава многосерийной зомби-драмы, последнее время с пугающей быстротой теряющей своих основных персонажей.

В актёрский состав продолжения записался Хуан Хавьер Карденас («Снегопад»), который сыграет Данте — персонажа из комикса-первоисточника. Данте отведена важная роль в жизни Александрии в грядущем сезоне. События развернутся спустя несколько месяцев после произошедшего в финале девятого сезона. Продолжение жестокого противостояния с Шепчущимися, сумевшими идеально подстроится под существующие реалии, продолжается и наверняка приведёт к грандиозной заварухе.

Премьера десятого сезона состоится 6 октября.

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Кадры из сериала «Ходячие мертвецы»
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