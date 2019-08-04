Телекритики оставили ни с чем «Игру престолов», отдав должное комедии «Дрянь»

Разборчивость телевизионных критиков в этом году не может не радовать. Не став раздавать награды за былые заслуги, они чётко выделили лучшие сериалы этого года, как минимум один: блестящее цинично-саркастичное детище Фиби Уоллер Бридж «Дрянь» стало подлинным триумфатором церемонии, абсолютно заслуженно забрав сразу три награды — за лучшую комедию, лучшую комедийную роль и, что ещё более почётно, лучший сериал года.

По одной победе одержали «Чернобыль», «Матрёшка» и «Лучше звоните Солу», а представленная в одной-единственной номинации «Игра престолов» уступила там всё той же «Дряни».

Полный список победителей TCA Awards 2019 выглядит так:

Лучшая роль в драме:

Лучшая роль в комедии:

Лучший телефильм или мини-сериал:

Лучший новый сериал:

Лучшая драма:

Лучшая комедия:

Сериал года: