Телекритики оставили ни с чем «Игру престолов», отдав должное комедии «Дрянь»

Разборчивость телевизионных критиков в этом году не может не радовать. Не став раздавать награды за былые заслуги, они чётко выделили лучшие сериалы этого года, как минимум один: блестящее цинично-саркастичное детище Фиби Уоллер Бридж «Дрянь» стало подлинным триумфатором церемонии, абсолютно заслуженно забрав сразу три награды — за лучшую комедию, лучшую комедийную роль и, что ещё более почётно, лучший сериал года.
По одной победе одержали «Чернобыль», «Матрёшка» и «Лучше звоните Солу», а представленная в одной-единственной номинации «Игра престолов» уступила там всё той же «Дряни».
Полный список победителей TCA Awards 2019 выглядит так:
Лучшая роль в драме:
- Эми Адамс («Острые предметы»)
- Патрисия Аркетт («Побег из Даннеморы»)
- Кристин Барански («Борьба за справедливость»)
- Джоди Комер («Убивая Еву»)
- Билли Портер («Притворство»)
- Мишель Уильямс («Фосс/Вердон»)
Лучшая роль в комедии:
- Памела Эдлон («Перемены»)
- Билл Хейдер («Барри»)
- Джулия Луис-Дрейфус («Вице-президент»)
- Наташа Лионн («Матрёшка»
- Кэтрин О'Хара («Шиттс Крик»)
- Фиби Уоллер-Бридж («Дрянь»)
Лучший телефильм или мини-сериал:
Лучший новый сериал:
- «Мёртв для меня»
- «Другие двое»
- «Притворство»
- «Матрёшка»
- «Наследники»
- «Реальные упыри»
Лучшая драма:
- «Лучше звоните Солу»
- «Борьба за справедливость»
- «Возвращение домой»
- «Притворство»
- «Убивая Еву»
- «Наследники»
Лучшая комедия:
- «Барри»
- «Дрянь»
- «Хорошее место»
- «Удивительная миссис Мейзел»
- «Матрёшка»
- «Шиттс Крик»
- «Вице-президент»
Сериал года: