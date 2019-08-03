Промо-ролик «Пацанов» — Билли Мясник учит школьников уму-разуму

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Потоковый сервис Amazon выпустил эксклюзивный обучающий промо-ролик из «Пацанов», стартовавших на цифровой платформе 26 июля. Пожалуй, самый харизматичный персонаж сериала Билли Мясник в исполнении Карла Урбана проводит мастер-класс для самых маленьких, где рассказывает жестокую правду о супергероях. У него неплохие шансы попутно вырастить пару-тройку бойцов себе на замену.

В сериале о команде матёрых оперативников, воюющих с беспредельщиками в супергеройских плащах, снимаются Энтони Старр, Эрин Мориарти, Доминик Макэллигот, Чейс Кроуфорд, Карен Фукухара, Джесси Т. Ашер, Нэйтан Митчелл, Джек Куэйд, Лас Алонсо и Томер Капон.

Пару недель назад Amazon официально продлил «Пацанов» на второй сезон.