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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:
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Сериал «Город на холме» с Кевином Бэйконом получил второй сезон

Многосерийная криминальная драма «Город на холме» от продюсерского дуэта Бена Аффлека и Мэтта Дэймона заработала официальное продление на второй сезон. Сериал получил положительные отзывы от критиков и зрителей, а каждый новый эпизод с учётом всех цифровых платформ собирает за неделю 3,5 млн просмотров.

История начинается в 1992 году в Бостоне, где процветает покрываемая местными властями преступность. Бороться с продажностью и расизмом решает темнокожий окружной прокурор из Бруклина (Элдис Ходж), заключая рискованный союз с продажным, но крайне уважаемым ветераном ФБР (Кевин Бэйкон). Вдвоём они решают покончить с бандой налётчиков на инкассаторов, и эта смелая инициатива может привести к крупным изменениям в системе городского уголовного правосудия.

В сериале также снимаются Джонатан Такер, Марк О’Брайен, Джилл Хеннесси, Лорен И. Бэнкс, Аманда Клэйтон, Кевин Чэпмен, Джер Ши и Кевин Данн.

За сценарий отвечают Том Фонтана («Убойный отдел», «Тюрьма Оз») и Чак Маклин. Производство на контроле у Pearl Street Films и IMG. Первый сезон криминальной драмы канала Showtime завершится 18 августа.

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Город на холме
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Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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