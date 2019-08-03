«Бесстыдники» вернутся на Showtime в ноябре

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

У десятого сезона «Бесстыдников» появилась дата выхода — в ходе пресс-тура TCA уполномоченные лица кабельного канала Showtime сообщили, что семейка Галлагеров вернётся на телеэкраны 3 ноября.

Комедийная драма продолжит рассказывать о жизни бедовой многодетной семьи из Чикаго. Правда, из повествования в конце предыдущего сезона выбыла Фиона (Эмми Россум), зато в историю уже точно вернётся Йен (Камерон Монахэн). Пока остальные домочадцы заняты собственными проблемами, обязанности главы семейства в отсутствии старшей сестры взвалила на себя Дебби (Эмма Кинни).

В сериале также снимаются Уильям Х. Мэйси, Джереми Аллен Уайт, Итан Каткоски, Шанола Хэмптон, Стив Хоуи и Исидора Горештер.

Шоураннером проекта остаётся Джон Уэллс. Производством занимаются Bonanza Productions, John Wells Productions и Warner Bros. Television.