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Первоисточник: tvseriesfinale.com Прямая ссылка на новость:
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Седьмой сезон «Рэя Донована» получил дату выхода

Кабельный канал Showtime объявил премьерную дату седьмого сезона «Рэя Донована» — криминальная драма вернётся на экраны 17 ноября.

Это история профессиональной и личной жизни фиксера Рэя Донована (Лив Шрайбер) — специалиста по решению различных щекотливых ситуаций, возникающих у богачей и знаменитостей. В прошлом сезоне овдовевший главный герой переехал из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк, где его попытки начать жизнь заново наткнулись на серьёзные препятствия. Донован пытается быть тем, в ком нуждается его семья здесь и сейчас, но старые и новые проблемы не позволяют ему расслабиться ни на мгновение.

В сериале также снимаются Эдди Марсан, Дэш Майхок, Кэтрин Мённиг, Пуч Холл, Керрис Дорси, Девон Багби, Грэм Роджерс, Лола Глаудини, Алан Алда и другие. Шоураннером по-прежнему числится Дэвид Холландер. Создатель сериала Энн Бидерман («Саутленд») значится соавтором сценария.

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Рэй Донован
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