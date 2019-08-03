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Первоисточник: tvseriesfinale.com Прямая ссылка на новость:
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«Шучу» — трейлер второго сезона трагикомедии с Джимом Керри

Кабельный канал Showtime выпустил трейлер второго сезона трагикомедии Дэйва Холстейна «Шучу» с Джимом Керри в главной роли и заодно объявил дату её возвращения — 10-серийное продолжение стартует в эфире 3 ноября.

Джефф (Керри), известный под псевдонимом Мистер Пиклз, — сказочный богач и легенда детского телевидения. Он дарит добро и мудрость вот уже двум поколениям американцев, выросших на его передачах. По горькой иронии, когда личная жизнь телевизионного идола начинает рушиться, все богатства сценического арсенала Джеффа не в состоянии ему помочь.

В основном актёрском составе значатся Кэтрин Кинер, Джуди Грир, Фрэнк Ланджелла, Джастин Кирк, Коул Аллен и Джулиет Моррис.

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Видео Шучу
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