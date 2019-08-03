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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Восьмой сезон «Родины» выйдет в следующем году

Заключительного сезона знаменитого шпионского триллера «Родина» в этом году можно не ждать. Из-за трудоёмкого производственного процесса и длительных съёмок заграницей творческой команде требуется больше времени на завершение работы, поэтому 12-серийный восьмой сезон сериала стартует на кабельном канале Showtime в следующем году, а именно 9 февраля.

В финальной главе Керри Мэтисон (Клэр Дэйнс) пытается прийти в себя после нескольких месяцев заключения в российской тюрьме, где её жестоко пытали. Физическое здоровье постепенно восстанавливается, зато с психикой традиционно всё не так радужно — пытки привели к провалам в памяти. Между тем Сол (Мэнди Патинкин) на посту советника президента по вопросам национальной безопасности просит помощи Керри в мирных переговорах с «Талибаном».

Алекс Ганса выступает шоураннером сериала, а также числится его исполнительным продюсером наряду с Ховардом Гордоном и Гидеоном Раффом.

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Родина
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