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Галь Гадот сыграет актрису-изобретательницу Хеди Ламарр в мини-сериале от Showtime

Слухи подтвердились. Прекрасная Галь Гадот («Чудо-женщина: 1984») озарит малые экраны, сыграв главную роль в пока безымянном мини-сериале кабельного канала Showtime об американской актрисе и изобретательнице Хеди Ламарр.

Пик славы кинодивы пришёлся на 30–40-е годы прошлого века. Австрийская еврейка, урождённая Хедвига Ева Мария Кислер в 19 снялась обнажённой в скандальной для своего времени картине «Экстаз», а позднее, сбежав от первого из своих шести мужей в Америку, заключила контракт с MGM и, взяв псевдоним Хеди Ламарр, буквально покорила Голливуд своей красотой и талантом.

Кроме того, одарённая в точных науках Ламарр прославилась как изобретательница. Самой известной её работой является система дистанционного управления торпедами, разработанная совместно с композитором Джорджем Антейлов для нужд Второй мировой. Спустя годы их патент лёг в основу технологии Wi-Fi.

Сквозь призму истории этой удивительной женщины проект собирается исследовать расцвет и закат американского феминизма тех времён и, возможно, найти ответы на современную повестку дня.

Сценарий биографической драмы написала Сара Трим («Любовники»), которая также является исполнительным продюсером наряду с Гадот, Кэти Роббинс, Яроном Версано и Уорреном Литтлфилдом («Рассказ служанки»).

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