Телеовощи. Выпуск 295: Вечерний Урбант

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Содержание
Оценки эпизодов
|00:16 —
|Благодарим наших спонсоров
|01:42 —
|Новости
|39:57 —
|Отвечаем на вопросы
|44:54 —
|«Другая жизнь» (Another Life) — 1x01—10 (премьера)
|01:06:05 —
|«Пацаны» (The Boys) — 1x01—03 (премьера)
|01:29:46 —
|«Вероника Марс» — 4x03—04
|01:39:30 —
|«Пенниуорт» — 1x02
|01:46:50 —
|«Джетт» — 1x07
|01:55:12 —
|«Легион» — 3x06
|02:01:44 —
|«Спецагент Арчер» — 10x09 (финал сезона)
|02:06:06 —
|«Агенты Щ.И.Т.» — 6x07—08
|02:10:50 —
|«Форс-мажоры» — 9x03
|02:22:09 —
|«Тёмный мир: Равновесие» — 1x10
|02:30:31 —
|«Психопаспорт» — 1x16 (впечатления Ларисы и Юры)
|02:38:35 —
|«Аватар: Легенда об Аанге» — 2x11 (впечатления Льва)
|02:44:27 —
|«Возвращение в Брайдсхед» — 1x09 (впечатления Ларисы)
|03:06:10 —
|«Вавилон 5» — 1x02 (впечатления Юры)
|03:19:25 —
|Благодарим наших спонсоров
|Дополнительный контент для спонсоров на «Патреоне»
|00:13 —
|«Аванпост» — 2x03
|10:47 —
|«Крайний космос» — 2x06
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