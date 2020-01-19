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Джеффри Дин Морган застолбил себе роль в третьем сезоне «Пацанов»

Шоураннер «Пацанов» Эрик Крипке называет сериал лучшим своим творением — и заслуженно (прости, «Сверхъестественное»). Экранизацию культового комикса Гарта Энниса оценили как простые зрители, так и знаменитые. Например, Джеффри Дин Морган («Хранители», «Ходячие мертвецы») не только в восхищении ждёт второй сезон, но и нахально напросился в продолжение.

Могран сыграл Джона Винчестера в другом знаменитом детище Крипке — уже упомянутом «Сверхъестественном» — и готов хоть сейчас в кадр с Энтони Старром и Карлом Урбаном. Правда, съёмки второго сезона завершены, а третьим пока и не пахнет. Но, похоже, Крипке более чем уверен в его существовании. Поблагодарив за распространение любви к проекту, он предложил старому другу сделку: третий сезон — Крипке напишет, Морган сыграет (если найдёт время).

В «Пацанах» от Amazon также играют Джек Куэйд, Томер Капон, Карен Фукухара, Лас Алонсо и Эрин Мориарти. Кроме того, Крипке собрал в сериале целую банду актёров из других своих сериалов: Джим Бивер, Джанкарло Эспозито, Малкольм Барретт, Горан Вишнич, Клаудия Думит. Ждём семейство Винчестеров.

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Пацаны
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