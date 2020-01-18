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Зои Кравиц ломает четвёртую стену в трейлере сериала «Фанатик»

Главная героиня «Фанатика» в исполнении Зои Кравиц рассказывает зрителям о себе в трейлере музыкальной драмеди от потокового сервиса Hulu, куда не так давно перебрался многосерийный ремейк фильма 2000 года с Джоном Кьюсаком. У сериала уже есть дата выхода — премьера запланирована на 14 февраля.

Кравиц играет владелицу бруклинского магазинчика пластинок Робин. Девушка до сих пор не отошла от тяжёлого расставания с бойфрендом, что заставляет её припомнить все предыдущие отношения и задуматься над тем, почему они не сложились. Попытки разобраться в себе подарят главной героине шанс выполнить работу над ошибками и наконец-то обрести заслуженное счастье в личной жизни.

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Видео Фанатик
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