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Алан Тьюдик подражает землянам в тизере чёрной комедии «Пришелец-постоялец»

Кабельный канал Syfy выпустил первый полуминутный тизер своей многосерийной новинки — фантастической комедии «Пришелец-постоялец» с Аланом Тьюдиком («Роковой патруль») в главной роли. Тизер, демонстрирующий тяготы приобщения к земной цивилизации, сообщает, что премьеру стоит ожидать этим летом.

Космический корабль инопланетянина Гарри (Тьюдик) потерпел крушение на Земле. Главному герою приходится найти себе убежище в провинциальном городке штата Колорадо. Скрываясь под личиной местного доктора, пришелец постепенно обживается на новой планете, и чем дольше живёт среди людей, тем чаще сомневается в своей первоначальной миссии уничтожить человечество.

В сериале снимаются Сара Томко, Кори Рейнольдс, Элис Веттерлунд и Леви Филер. Шоураннером проекта выступает Крис Шеридан («Гриффины»).

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