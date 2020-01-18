Алан Тьюдик подражает землянам в тизере чёрной комедии «Пришелец-постоялец»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Кабельный канал Syfy выпустил первый полуминутный тизер своей многосерийной новинки — фантастической комедии «Пришелец-постоялец» с Аланом Тьюдиком («Роковой патруль») в главной роли. Тизер, демонстрирующий тяготы приобщения к земной цивилизации, сообщает, что премьеру стоит ожидать этим летом.

Космический корабль инопланетянина Гарри (Тьюдик) потерпел крушение на Земле. Главному герою приходится найти себе убежище в провинциальном городке штата Колорадо. Скрываясь под личиной местного доктора, пришелец постепенно обживается на новой планете, и чем дольше живёт среди людей, тем чаще сомневается в своей первоначальной миссии уничтожить человечество.

В сериале снимаются Сара Томко, Кори Рейнольдс, Элис Веттерлунд и Леви Филер. Шоураннером проекта выступает Крис Шеридан («Гриффины»).