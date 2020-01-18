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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Боевые ведьмы США балуются магией в трейлере фэнтези-триллера «Родина: Форт Салем»

Телеканал Freeform наконец-то объявил дату выхода сериала «Родина: Форт Салем» — помеси военной драмы, триллера и фэнтези о боевых ведьмах, охраняющих покой обычных граждан современных США. Дата выхода — 18 марта.

В альтернативной вселенной этого сериала в XVII веке ведьмы заключили договор с правительством, согласившись служить стране в обмен на прекращение преследований и казней. Главные героини — три молодые ведьмы, едва обученные азам боевой магии и отправленные на передовую. В мире «Форта Салема» женщины воюют на фронте с врагами страны и террористами при помощи супероружия и магии.

В 10-серийном первом сезоне снимаются Тэйлор Хиксон, Джессика Саттон, Амалия Хольм и Деметрия Маккинни. Создателем, шоураннером и сценаристом числится Элиот Лоуренс («Когти»).

И в довесок плакат с орущими главными героинями:

Постеры сериала «Родина: Форт Салем»
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Видео Родина: Форт Салем
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