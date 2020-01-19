Оби-Вана Кеноби оденет костюмер «Американских богов» и «Бонда 25»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Сериал про Оби-Вана Кеноби казался чем-то из далёкой-далёкой галактики, но вот уже настало время одевать Юэна Макгрегора в джедайские одежды. Для этого в проект пригласили художника по костюмам Суттират Энн Ларларб.

Наиболее известными работами костюмера являются сериал «Американские боги», а также недавний боевик Уилла Смита «Гемини». Совсем скоро плоды её трудов можно будет оценить в 25-м фильме бондианы «Не время умирать», где Ларларб одевала Дэниэла Крэйга, Лашану Линч и (зачем-то) Ану де Армас.

События продолжения трилогии приквелов развернутся спустя восемь лет после финала «Мести ситхов» и застанут мастера-джедая Оби-Ван Кеноби ведущим скромную жизнь в песках Татуина, присматривая за юным Люком Скайуокером.

За сценарий всех шести эпизодов отвечает Хуссейн Амини («Драйв», «Алиенист»). Режиссёром назначена Дебора Чоу («Мистер Робот»), уже знакомая со вселенной «Звёздных войн» по съёмкам двух серий «Мандалорца». Исполнительными продюсерами числятся Кэтлин Кеннеди и Джон Шварц («Изгой-один»). Начало производства планируют на июль.