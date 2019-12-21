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Персонажи «Пацанов» зачитают негативные отзывы на сериал

Невзирая на однозначный успех «Пацанов» у критиков и зрительской аудитории, наивно было бы полагать, что негативные отзывы у сериала отсутствовали. Конечно же, нашлись и те, кто не смог оценить кровавую чёрную комедию по достоинству.

Супергерои и охотники на супергероев из «Пацанов» собрались, чтобы зачитать нелестные отзывы о себе любимых и сказать пару ласковых о тех, кто их оставил. Хейтеры, имейте в виду: вы играете с огнём.

Экранизация комикса Гарта Энниса, где снимаются Карл Урбан, Джек Куэйд, Томер Капон, Карен Фукухара, Лас Алонсо, Энтони Старр, Эрин Мориарти, Доминик Макэллигот, Чейс Кроуфорд, Нэйтан Митчелл, Ая Кэш, Горан Вишнич и Клаудия Думит, вернётся к зрителям в следующем году.

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Видео Пацаны
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