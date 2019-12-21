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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Hulu отказался от экранизации «Вампирских хроник» Энн Райс

Кажется, «Вампирским хроникам» уготовано место в производственном лимбе. Прошлым летом экранизацию культовой книжной серии Эн Райс приютил стриминговый сервис Hulu, а теперь по невыясненным причинам отказывается от проекта. Сериалу будут искать другое пристанище.

Многотомную серию мистических романов открывает книга «Интервью с вампиром» 1976 года. Она знакомит читателей с колониальным аристократом французом Луи из Нового Орлеана, превращённым в кровососа вампиром Лестатом. В 1994 году Нил Джордан снял по книге полнометражный мистический триллер с Брэдом Питтом и Томом Крузом.

Райс лично занимается сценарной адаптацией вместе с сыном Кристофером Райсом. Мать с сыном также числятся в команде исполнительных продюсеров вместе с Дэвидом Кантером и Стивом Голином. Шоураннером выступает Ди Джонсон («Хорошая жена»). Производство возглавляют Paramount Television и Anonymous Content.

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Темы
 
Вампирские хроники
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