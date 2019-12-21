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Анимационный экшен Marvel «Что если?» получил второй сезон «Звёздный путь: Пикар» получил продление на второй сезон Лучшее и худшее аниме 2018 года — шорт-лист «Готика» — THQ Nordic выпустила прототип потенциального ремейка «Союз спасения» — международный трейлер
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Первоисточник: www.flickeringmyth.com Прямая ссылка на новость:
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Анимационный экшен Marvel «Что если?» получил второй сезон

Марвеловская анимационная антология «Что если?» получила неофициальное продление на второй сезон. Об этом стало известно из недавнего интервью Кевина Файги порталу BuzzFeed Brazil. Премьеру первого сезона обещают летом 2021-го.

Я очень рад, что мы создаём сериал «Что если?» для Disney+, и мне уже довелось увидеть большую часть серий [первого сезона]. У нас запланированы десять эпизодов для первого сезона, и мы работаем над следующими десятью сериями для второго.

 
Кевин Фаги, успевает везде

В основу проекта для потокового сервиса Disney+ легла одноимённая серия комиксов, не входящая в марвеловский канон. Антология рассказывает о том, как могла бы развиваться вселенная Marvel, если бы её ключевые события пошли по иному пути. Каждая серия посвящена отдельной истории из альтернативной реальности Marvel.

В первом сезоне зрители познакомятся с иномирянином Наблюдателем, увидят Пегги Картер в роли суперсолдата, а также Баки Барнса, воюющего с зомби-супергероями, и Т’Чаллу во главе Стражей галактики. Всё актёры MCU озвучат в сериале анимационные версии собственных персонажей.

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