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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Джеффри Райт озвучит рассказчика в анимационной антологии Marvel «Что если?»

Анимационный сериал Marvel «Что если?» был подтверждён ещё в апреле, а вчера наряду с остальными многосерийными проектами для Disney+ обзавёлся собственным лого и примерной датой выхода — премьеру запланировали на лето 2021-го.

В основу мультсериала легла одноимённая популярная серия комиксов, по понятным причинам не входящая в марвеловский канон. Антология повествует о том, как могла бы развиваться вселенная Marvel, если бы её ключевые события пошли по иному пути. Каждая серия будет посвящена отдельной истории из альтернативной реальности Marvel.

В качестве рассказчика истории выступает представитель инопланетной расы Наблюдатель, которого озвучит Джеффри Райт («Мир Дикого Запада»).

По словам продюсера Кевина Файги, в первом эпизоде зрители познакомятся с Пегги Картер, занявшей место Стива Роджерса в роли суперсолдата Капитана Америки. Ожидается, что всё актёры MCU озвучат в сериале анимационные версии собственных персонажей.

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Что если?
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