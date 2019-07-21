Джеффри Райт озвучит рассказчика в анимационной антологии Marvel «Что если?»

Анимационный сериал Marvel «Что если?» был подтверждён ещё в апреле, а вчера наряду с остальными многосерийными проектами для Disney+ обзавёлся собственным лого и примерной датой выхода — премьеру запланировали на лето 2021-го.

В основу мультсериала легла одноимённая популярная серия комиксов, по понятным причинам не входящая в марвеловский канон. Антология повествует о том, как могла бы развиваться вселенная Marvel, если бы её ключевые события пошли по иному пути. Каждая серия будет посвящена отдельной истории из альтернативной реальности Marvel.

В качестве рассказчика истории выступает представитель инопланетной расы Наблюдатель, которого озвучит Джеффри Райт («Мир Дикого Запада»).

По словам продюсера Кевина Файги, в первом эпизоде зрители познакомятся с Пегги Картер, занявшей место Стива Роджерса в роли суперсолдата Капитана Америки. Ожидается, что всё актёры MCU озвучат в сериале анимационные версии собственных персонажей.