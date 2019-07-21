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Первоисточник: collider.com Прямая ссылка на новость:
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Постер, трейлер и промо-арт персонажей из продолжения «Утиных историй»

Прошлой осенью канал Disney XD продлил на третий сезон обновлённые «Утиные истории», а в ходе Comic Con представил свежий постер сериала и промо-арт персонажей, которых зрители увидят в продолжении. Оное включает себя не только третий сезон, но и вторую часть второго сезона, стартующую этой осенью.

Современная версия культового мультсериала рассказывает о невероятных приключениях ворчливого богача Скруджа Макдака, его родственничков Хьюи, Луи, Дьюи и Дональда Дака, а также пилота Зигзага Маккряка, домоправительницы миссис Клювдии и её внучки Поночки.

Совсем скоро на огонёк к главным героям заглянут Гуфи и Дэйзи Дак:

Промо-арт сериала «Утиные истории» Промо-арт сериала «Утиные истории»

А также Чип и Дэйл здорового человека:

Промо-арт сериала «Утиные истории»

Героев мультсериала озвучивают Дэвид Теннант, Дэнни Пуди, Бобби Мойнахан, Бен Шварц, Кейт Микуччи, Токс Олагундойе, Бек Беннетт, Тони Ансельмо, Лин-Мануэль Миранда, Эллисон Дженни, Марго Мартиндейл и другие. Исполнительным продюсером выступает Мэтт Янгберг («Юная Лига Справедливости»), художником-постановщиком — Шон Хименес («Гравити Фолз»). Производство курирует Disney Television Animation.

Вдобавок на Comic Con показали видеоролик, посвящённый событиям второго сезона:

А постер дарит уважительную причину залипнуть перед экраном и назвать по памяти всех, кто в скорости нагрянет в гости к семейству Даков и их друзьям.

Постеры сериала «Утиные истории»
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Утиные истории
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