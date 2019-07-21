 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
«Тор: Любовь и гром» Тайки Вайтити вернёт в повествование Джейн Фостер Свежий трейлер «Хранителей» Дэймона Линделофа с новыми и старыми героями Седьмой сезон «Агентов Щ.И.Т.» станет для сериала последним «Пространство» — первые кадры и постер четвёртого сезона Новости аниме — лучшее за неделю
2
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: collider.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

«Звёздный путь: Нижние палубы» — промо-арт мультсериала от соавтора «Рика и Морти»

Потоковый сервис CBS All Access обнародовал первые изображения персонажей из анимационного сериала «Звёздный путь: Нижние палубы». Прошлой осенью проект Майка Макмэхана («Рик и Морти») ушёл в разработку с заказом на два сезона. 10-серийный первый сезон выйдет в следующем году.

Получасовая анимационная комедия для взрослых расскажет о трудовых буднях экипажа, служащего на одном из наименее важных космолётов Звёздного флота. Речь пойдёт о бравых ребятах, отвечающих за техническое обслуживание судна.

В команду исполнительных продюсеров наряду с Макмэханом вошли Алекс Куртцман, Хезер Кадин, Род Родденберри, Тревор Рот и Кэти Кренц. В производстве участвуют CBS Eye Animation, Secret Hideout и Roddenberry Entertainment.

5
Промо-арт сериала «Звёздный путь: Нижние палубы»
2 Обсудить
Темы
 
Галерея Звёздный путь: Нижние палубы
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Соавтор «Рика и Морти» готовит анимационный сериал для взрослых «Звёздный путь: Нижние палубы»
 
«Звёздный путь» дошёл до Nickelodeon: в производство запущен новый мультсериал
 
«Звёздный путь: Нижние палубы» — промо-арт мультсериала от соавтора «Рика и Морти»

Тоже интересно

 
Кино Российские режиссёры и сценаристы хотят свои авторские отчисления от кинотеатров
 
Кино Джо Карнахан рассказал о сюжете американского ремейка фильма «Рейд»
 
Кино Дебаты кандидатов в президенты на Украине — обсуждение в прямом эфире
 
Игры Nintendo Switch: цена и другие подробности
 
Кино Первые кадры из ремейка фильма «Кладбище домашних животных» по роману Стивена Кинга
 
Кино «Обзоры Ильи Кролика» — «Меч короля Артура»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
В сети появилась расширенная запись геймплейной демонстрации Marvel's Avengers с Comic-Con 2019Что будет, если Google Stadia однажды закроют? Разработчики дали ответAtlus датировала японский релиз долгостроя 13 Sentinels: Aegis Rim от создателей Dragon's CrownВасилий штурмует игровые консоли - брутальный экшен Redeemer: Enhanced Edition поступил в продажу на PlayStation 4, Xbox One и Nintendo SwitchОпасная дорога домой - состоялся анонс нового приключенческого экшена A Rat's Quest - The Way Back Home про парочку возлюбленных грызунов
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2019 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru