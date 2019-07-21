«Звёздный путь: Нижние палубы» — промо-арт мультсериала от соавтора «Рика и Морти»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Потоковый сервис CBS All Access обнародовал первые изображения персонажей из анимационного сериала «Звёздный путь: Нижние палубы». Прошлой осенью проект Майка Макмэхана («Рик и Морти») ушёл в разработку с заказом на два сезона. 10-серийный первый сезон выйдет в следующем году.

Получасовая анимационная комедия для взрослых расскажет о трудовых буднях экипажа, служащего на одном из наименее важных космолётов Звёздного флота. Речь пойдёт о бравых ребятах, отвечающих за техническое обслуживание судна.

В команду исполнительных продюсеров наряду с Макмэханом вошли Алекс Куртцман, Хезер Кадин, Род Родденберри, Тревор Рот и Кэти Кренц. В производстве участвуют CBS Eye Animation, Secret Hideout и Roddenberry Entertainment.