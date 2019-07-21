Новости сериалов — лучшее за неделю

«Ведьмак» — первый тизер многосерийного фэнтези по романам Анджея Сапковского — Геральт из Ривии отправляется навстречу своей судьбе.

Создатель «Человека в высоком замке» готовит сериал «Эйзенхорн» по вселенной Warhammer 40,000 — за основу возьмут книжную серию Дэна Абнетта.

«Пространство» — первые кадры и постер четвёртого сезона — космическая эпопея возвращается на экраны 13 декабря.

Свежий трейлер «Хранителей» Дэймона Линделофа с новыми и старыми героями — авторский сиквел знаменитого комикса выходит в октябре.

«Тёмные начала» — второй трейлер эпического фэнтези по романам Филипа Пулмана — мир науки и магии не менее жесток и опасен, чем реальный.

Съёмки четвёртого сезона «Очень странных дел» могут начаться уже в октябре — хотя официального продления сериал ещё не получил.

Джек Ричер отправляется на Amazon без Тома Круза — составит компанию «Джеку Райану».