Новости сериалов — лучшее за неделю

«Ведьмак» — первый тизер многосерийного фэнтези по романам Анджея Сапковского — Геральт из Ривии отправляется навстречу своей судьбе.
Создатель «Человека в высоком замке» готовит сериал «Эйзенхорн» по вселенной Warhammer 40,000 — за основу возьмут книжную серию Дэна Абнетта.
«Пространство» — первые кадры и постер четвёртого сезона — космическая эпопея возвращается на экраны 13 декабря.
Свежий трейлер «Хранителей» Дэймона Линделофа с новыми и старыми героями — авторский сиквел знаменитого комикса выходит в октябре.
«Тёмные начала» — второй трейлер эпического фэнтези по романам Филипа Пулмана — мир науки и магии не менее жесток и опасен, чем реальный.
«Игра престолов» поставила ещё один рекорд — по номинациям на «Эмми» 2019 года — сериал претендует на 32 статуэтки.
Съёмки четвёртого сезона «Очень странных дел» могут начаться уже в октябре — хотя официального продления сериал ещё не получил.
Джек Ричер отправляется на Amazon без Тома Круза — составит компанию «Джеку Райану».
«Карнивал Роу» — видеодосье на главных героев тёмного фэнтези — фэнтези-триллер о бедах иммигрантов покажут в конце лета.
«Звёздный путь: Пикар» — трейлер космической экшен-драмы — новая миссия и старые знакомые.