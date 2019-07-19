Съёмки четвёртого сезона «Очень странных дел» могут начаться уже в октябре

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Судя по данным информационного бюллетеня Production Weekly, потоковый сервис Netflix без лишнего шума продлил «Очень странные дела» на четвёртый сезон, чей производственный этап стартует в октябре. Кстати, ходят пока никем не подтверждённые слухи, будто для проекта этот сезон может оказаться последним.

Если съёмки и впрямь стартуют этой осенью, многосерийный хит братьев Дафферов о нескучной жизни горожан провинциального Хоукинса, воюющих с потусторонними тварями и с недавних пор — с коварными, злобными русскими, может выйти к концу следующего года. Но это пока только предположения.

В проекте задействованы Вайнона Райдер, Дэвид Харбор, Милли Бобби Браун, Финн Вулфард, Гейтен Матараццо, Калеб Маклафлин, Ной Шнапп, Джо Кири, Наталия Дайер, Чарли Хитон, Сэди Синк, Майя Хоук и другие.