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Первоисточник: wegotthiscovered.com Прямая ссылка на новость:
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Съёмки четвёртого сезона «Очень странных дел» могут начаться уже в октябре

Судя по данным информационного бюллетеня Production Weekly, потоковый сервис Netflix без лишнего шума продлил «Очень странные дела» на четвёртый сезон, чей производственный этап стартует в октябре. Кстати, ходят пока никем не подтверждённые слухи, будто для проекта этот сезон может оказаться последним.

Если съёмки и впрямь стартуют этой осенью, многосерийный хит братьев Дафферов о нескучной жизни горожан провинциального Хоукинса, воюющих с потусторонними тварями и с недавних пор — с коварными, злобными русскими, может выйти к концу следующего года. Но это пока только предположения.

В проекте задействованы Вайнона Райдер, Дэвид Харбор, Милли Бобби Браун, Финн Вулфард, Гейтен Матараццо, Калеб Маклафлин, Ной Шнапп, Джо Кири, Наталия Дайер, Чарли Хитон, Сэди Синк, Майя Хоук и другие.

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Темы
 
Очень странные дела
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