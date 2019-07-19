Съёмки четвёртого сезона «Очень странных дел» могут начаться уже в октябре

Судя по данным информационного бюллетеня Production Weekly, потоковый сервис Netflix без лишнего шума продлил «Очень странные дела» на четвёртый сезон, чей производственный этап стартует в октябре. Кстати, ходят пока никем не подтверждённые слухи, будто для проекта этот сезон может оказаться последним.
Если съёмки и впрямь стартуют этой осенью, многосерийный хит братьев Дафферов о нескучной жизни горожан провинциального Хоукинса, воюющих с потусторонними тварями и с недавних пор — с коварными, злобными русскими, может выйти к концу следующего года. Но это пока только предположения.
В проекте задействованы Вайнона Райдер, Дэвид Харбор, Милли Бобби Браун, Финн Вулфард, Гейтен Матараццо, Калеб Маклафлин, Ной Шнапп, Джо Кири, Наталия Дайер, Чарли Хитон, Сэди Синк, Майя Хоук и другие.