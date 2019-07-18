Седьмой сезон «Агентов Щ.И.Т.» станет для сериала последним

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Мартовские рассуждения Кларка Грегга о завершении «Агентов Щ.И.Т.» после седьмого сезона подтвердились — глава Marvel TV Джеф Лоэб сообщил, что продление, обеспеченное сериалу прошлой осенью, стало последним — проект канала ABC окончательно уходит на покой. Решение исходило от творческой команды, которая сможет достойно и грамотно завершить историю супергеройского экшена.

Предпоследний шестой сезон фантастического боевика, состоящий из 13 серий, стартовал в мае и посвящён попыткам команды разобраться с печальными последствиями произошедшего в предыдущей главе. В сериале снимаются Кларк Грегг, Минг-На Вен, Хлоя Беннет, Йен де Кестекер, Элизабет Хенстридж, Наталия Кордова-Бакли, Генри Симмонс и Джефф Уорд.

Исполнительными продюсерами проекта остаются его создатели Джосс Уидон, Джед Уидон и Морисса Танчароэн, а также Лоэб, Джеффри Белл и Джим Чори. Премьера финального сезона состоится следующим летом.