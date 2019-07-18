Спин-офф «Сплетницы» в работе у HBO Max

Свежесозданный HBO Max возвращает на малые экраны Верхний Ист-Сайд — стриминговый сервис дал добро на съёмки десятисерийного первого сезона спин-оффа молодёжной драмы «Сплетница».

Сериал о скандальной жизни Манхэттенской элиты в своё время стал главным хитом не хватающего звёзд с неба телеканала The CW и завершился шестым сезоном в 2012 году. Однако, никого из оригинального актёрского состава, включавшего Блейк Лайвли, Лейтон Мистер, Эда Вестивика, Пенна Бэджли и Чейса Кроуфорда, мы, судя по всему, не увидим. Действие развернётся спустя восемь лет после событий финального эпизода и расскажет о новом поколении учащихся частной школы Нью-Йорка, за чьей жизнью пристально следит сайт Сплетницы.

Исполнительными продюсерами проекта выступают ответственные за оригинал Джошуа Сафран, Джош Шварц, Стефани Сэвадж и Лесли Моргенштейн, а также примкнувшие к ним Джина Джироламо и Лиз Ровински. Производством займутся Alloy Entertainment, Fake Empire, Warner Bros. Television и CBS Television Studios.