Netflix мог одобрить сразу три сезона «Ведьмака»

Декабрьские слухи о возможном продлении «Ведьмака» сразу на несколько сезонов получили некоторую конкретизацию. Инсайдер с надёжной репутацией, в своё время первым сообщивший о возможном участии в проекте Генри Кавилла (Геральт), обмолвился, что с этим сериалом Netflix действует по схеме, аналогичной той, которую применил к «Леденящим душу приключениям Сабрины», ещё со старта одобрив производство трёх сезонов (включая первый). В своё время перешедшая от The CW к Netflix «Сабрина» с ходу получила два 10-серийных сезона, а после премьеры была продлена на третий и четвёртый сезоны.

Источник также упомянул, что на сериал возлагаются большие надежды, поскольку стриминговому сервису необходим сильный бренд, который в состоянии потягаться с оригинальным контентом цифровых платформ WarnerMedia и Disney, так что дальнейшее продление (то бишь на четвёртый сезон и далее) не исключается. Очень многое, конечно, будет зависеть от реакции аудитории.

Пристально следящий за событиями вокруг проекта портал Redanian Intelligence предполагает, что сценарием продолжения уже занимаются, а съёмки второго сезона начнутся в декабре 2019-го или январе 2020-го. Предполагаемая дата выхода первого сезона — 20 декабря.