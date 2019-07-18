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Первоисточник: ew.com Прямая ссылка на новость:
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«Мир Дикого Запада» — первый кадр из третьего сезона

Портал Entertainment Weekly опубликовал первый кадр с Долорес из третьего сезона «Мира Дикого Запада», который, по словам создателей, будет меньше похож на головоломку и сосредоточится на важнейшем событии в жизни андроидов — встрече лицом к лицу со своими создателями и их миром.

В продолжении технотриллера, вдохновлённого одноимённым фильмом Майкла Крайтона, жаждущая мести Долорес (Эван Рэйчел Вуд) и другие андроиды оказываются в футуристическом Лос-Анджелесе, где героиня встречает работника строительной фирмы Калеба (Аарон Пол). Знакомство с парнем, никогда в жизни не бывавшим в знаменитом элитном парке аттракционов, заставляет Долорес засомневаться в том, что она так уж хорошо понимает людей.

В продолжении также снимаются Джеффри Райт, Лина Уэйт и Венсан Кассель. Исполнительными продюсерами и создателями выступают Джонатан Нолан, Лиза Джой и Дж. Дж. Абрамс. У третьего сезона всё ещё нет даты выхода, но известно, что сериал вернётся на HBO в следующем году.

Кадры из сериала «Мир Дикого Запада»
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