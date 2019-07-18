«Тёмные начала» Филипа Пулмана — первые кадры

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Портал Empire опубликовал первые кадры многосерийного фэнтези «Тёмные начала», демонстрирующие четвероногих героев истории. О премьерной дате, к сожалению, до сих пор ничего не слышно.

Экранизация знаменитой книжной серии Филипа Пулмана о приключениях юной сироты Лиры включает в свой актёрский состав Дафни Кин, Джеймса Макэвоя, Рут Уилсон, Лин-Мануэля Миранду, Джорджину Кэмпбелл и Кларка Питерса.

Первый сезон снял Том Хупер («Король говорит!») по сценарию Джека Торна («Чудо»). Пулман значится в исполнительных продюсерах. Производством занимаются Bad Wolf Productions и New Line.