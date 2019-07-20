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«Карнивал Роу» — видеодосье на главных героев тёмного фэнтези

На Comic Con в ходе информационной панели сериала «Карнивал Роу» зрителям показали сразу два ролика-пролога, посвящённых главным героям истории — сыщику Райкрофту (Орландо Блум) и танцовщице Виньет (Кара Делевинь).

Фэнтези-триллер расскажет о сложной и напряжённой жизни коренных жителей Бурга и соседствующих с ними вынужденных иммигрантов — волшебных существ, бежавших в город из разорённых войной земель. Обстановку в перенаселённом мегаполисе усложняет бродящий по улицам серийный убийца.

В сериале снимаются Индира Варма, Тэмзин Мерчант, Дэвид Гяси, Карла Кроум, Эндрю Гауэр, Джейми Харрис и другие. Автор идеи — Гильермо дель Торо. Первый сезон снял Пол Макгиган («Шерлок») по сценарию шоураннера Рене Эчеваррии («Тёмный ангел»). Производство контролирует Legendary Television.

Восьмисерийный первый сезон неовикторианского детектива выйдет 30 августа на потоковом сервисе Amazon.

История Райкрофта Филострэта:

История Виньет Стоунмос:

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Видео Карнивал Роу
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