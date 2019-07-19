«Рик и Морти» — отрывок из четвёртого сезона

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Во время информационной панели, посвящённой анимационному хиту «Рик и Морти», аудитории позволили насладиться минутным отрывком из грядущего четвёртого сезона, который стартует на канале Adult Swim в ноябре.

В сумасшедшем семействе всё по-старому. Морти, к примеру, в очередной раз приходится иметь дело с представителем инопланетной цивилизации. Разобраться с пришельцем ему, правда, на этот раз помогает отец, а не где-то запропастившийся гениальный дед.

Создатели мультсериала Дэн Хармон и Джастин Ройланд божатся, что уже работают над сценарием пятого сезона и больше не заставят публику томиться в долгом хиатусе.