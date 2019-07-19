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Шоураннер «Ведьмака» обещает: зрителей ждёт «очень взрослый» сериал Седьмой сезон «Агентов Щ.И.Т.» станет для сериала последним Сценарий пятого сезона «Рика и Морти» уже в работе Даг Лайман снимет супергеройский боевик про сумасшедших для потокового сервиса Quibi Сценарист «Джона Уика» поработает над сериалом «Сокол и Зимний солдат»
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СЕРИАЛЫ
 
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Шоураннер «Ведьмака» обещает: зрителей ждёт «очень взрослый» сериал

Ответственная за один из самых ожидаемых сериалов этого года Лорен Шмидт Хиссрич накануне информационной панели «Ведьмака» на Comic Con успела поделиться с аудиторией кое-какой информацией о сериале. Шоураннер экранизации культовых фэнтези-романов Анджея Сапковского заверила, что проект прилежно сохраняет дух и атмосферу первоисточника, при этом углубляясь в некоторые истории, которые в книгах порой читаются лишь между строк. В пример привела историю жизни чародейки Йеннифер, важные моменты из жизни которой читатели узнают опосредовано, из флэшбеков. А вот сериал позволяет рассказать о них, что называется, в реальном времени. Вообще персонажи — это главное в истории. Собственно, потому Хиссрич и взялась за «Ведьмака».

Я прочла [«Последнее желание»], и книга мне понравилась, но я никогда не думала о том, чтобы лично заняться её адаптацией. Когда позвонили из Netflix, я перечитала эти рассказы и задумалась, что я могла бы сюда привнести. Эти три персонажа — Геральт, Йеннифер и Цири — первыми пришли на ум. Если убрать все элементы фэнтези, убрать магию, историю, жестокость, секс, у тебя всё ещё остаются эти три персонажа, эта сломленная, разрозненная семья. И они нуждаются друг в друге, даже если не желают этого признавать. И эта одна из тех вещей, что привлекли меня больше всего.

Шоураннер также напомнила, что сериал является исключительно книжной адаптацией. Игры в своё время пошли в одном направлении, сериал выбрал другое. Вдобавок автор поделилась своими впечатлениями от Генри Кавилла в титульной роли. Актёр — большой фанат франчайза, читавший все книги и игравший во все игры, — сообщил, что рад бы сыграть знаменитого охотника на чудовищ ещё до того, как Хиссрич взялась за сценарий. Но усевшись, наконец, за текст, автор осознала, что ведьмак в её диалогах уже говорил его голосом. В итоге, отсмотрев 207 претендентов, четыре месяца спустя шоураннер позвонила Кавиллу, чему несказанно рада, поскольку он воплотил Геральта так, как не удалось бы никому.

В книгах Геральт по обыкновению довольно молчалив. Он привык наблюдать за происходящим и переживать всё внутренне. Но в сериале такое не сработает, поэтому в первом эпизоде я отвела Геральту много реплик. Генри отыграл их все, а в монтажной мы стали кое-какие из них выкидывать. Генри вносит нюансы в образ, выдавая эмоциональные переживания в мелочах, играя настолько тонко, что ты понимаешь, через что проходит персонаж даже без продолжительных диалогов. К финальному эпизоду первого сезона мы половину диалогов даже не снимали, потому что знали, как много Генри сможет сделать без слов.

 
Лорен Шмидт Хиссрич, создатель потенциального хита

А ещё шоураннер похвалила актёрские таланты Фрейи Аллан, отметив, что на пробах все так впечатлились её игрой, что предложили ей партию Цири в тот же день. Невзирая на юные годы, актриса обладает эмоциональной зрелостью и добавляет персонажу необходимую глубину.

Ну и что крайне важно, проект строго придерживается жёсткого рейтинга и является «очень взрослым» сериалом. При этом Хиссрич особо подчеркнула, что любая сцена жестокости или секса включена в историю не ради шока, а работает на сюжет.

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Ведьмак
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