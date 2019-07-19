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Первоисточник: ew.com Прямая ссылка на новость:
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Свежий кадр из сериала «Звёздный путь: Пикар»

Сериал «Звёздный путь: Пикар» разжился свежим официальным кадром от EW, где главный герой, как и на недавнем постере, запечатлён в компании своего четвероногого друга, имени которого мы пока не знаем. Солнце, свежий воздух, заслуженный отдых — это, конечно, всё хорошо, но авторы обещают, что Пикар недолго будет прохлаждаться, присматривая за фамильным виноградником, а так или иначе вернётся в космос, правда, уже не в составе Звёздного флота.

Продолжение истории Жан-Люка Пикара (Патрик Стюарт) связано с разрушением Ромуланской империи, сильно повлиявшим на дальнейшую жизнь капитана. Фантастическая драма сосредоточит всё своё внимание на личности главного героя, на чью долю выпадет ещё немало испытаний.

Заведует проектом шоураннер Майкл Шейбон («Джон Картер»). В актёрском составе значатся Элисон Пилл, Гарри Тредэвэй, Иза Брионес, Сантьяго Кабрера, Мишель Хёрд и Эван Эвагора. Дату выхода потоковый сервис CBS All Access пока не сообщает.

Кадры из сериала «Звёздный путь: Пикар»
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