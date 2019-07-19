Падение гиганта: Netflix теряет подписчиков в США

Netflix отчитался об итогах работы за второй квартал, и всё оказалось не так радужно, как можно было представить. Впервые с 2011 года стриминг-гигант зафиксировал снижение числа подписчиков в Штатах — на 130 тысяч человек вместо прогнозируемого прироста в 300 тысяч.

Ситуацию выправил мир, и в итоге общее число пользователей сервиса увеличилось на 2,7 млн. Но большой эта цифра может показаться только вне контекста, на деле же это вдвое меньше, чем за аналогичный период прошлого года (5,5 млн) и почти на столько же хуже запланированного показателя (5 млн). Таким образом, общее число подписчиков платформы составило 151,6 млн человек, из которых 60,1 млн приходится на США.

Компания во всём винит собственный график релизов и уверяет, что возросшая конкуренция и недавно увеличенная стоимость подписки здесь совершенно не при чём (охотно «верим»). И тут же отмечает, что наибольшее снижение было зафиксировано в регионах, столкнувшихся с ростом цен. Кроме того, по мнению руководства, естественный откат неизбежен после столь успешного начала года — за первый квартал к потоковому сервису присоединилось 9,6 млн человек.

Рынок незамедлительно отреагировал не тревожные новости — сразу после публикации отчёта акции Netflix упали на 11%, а рыночная стоимость компании менее чем за сутки снизилась на $17 млрд долларов.

Несмотря на это, стриминг-гигант настроен оптимистично и не сомневается в успешном завершении третьего квартала, ведь на помощь пришли «Очень странные дела». По прогнозам прирост подписчиков должен составить 7 млн человек (против прошлогодних 6,1 млн). А вот обозреватели не столь уверены в его безоблачном будущем — уже осенью стартуют монструозные стриминговые сервисы Apple и Disney, а в начале следующего года ряды конкурентов пополнят WarnerMedia и NBCUniversal. Кроме того, Netflix в скором времени лишится едва ли не самого популярного своего контента — комедий «Друзья» и «Офис» — и эту потерю будет не так легко восполнить.