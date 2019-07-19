«Ван Хельсинг» — трейлер и постер четвёртого сезона c Тришей Хелфер в образе Дракулы

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Кабельный канал Syfy выкатил 4-минутный трейлер и постер своего вампирского экшена «Ван Хельсинг», который представит нового важного персонажа — Дракулу в исполнении Триши Хелфер («Люцифер»). 13-серийное продолжение стартует этой осенью.

В четвёртом сезоне славный потомок легендарного охотника на вампиров Ванесса Хельсинг (Келли Овертон) вместе со своей командой продолжит воевать против орд кровососов, пытающихся поработить человечество.

В сериале также снимаются Кристофер Хейердал, Джонатан Скарф, Треццо Махоро, Винсент Гэйл, Мисси Перегрим, Алекс Паунович, Рукия Бернард, Ричард Хармон, Николь Муньос и Кия Кинг.

Шоураннером и сценаристом числится Джонатан Уолкер («Континуум»). Исполнительными продюсерами выступают Чед Окс, Майк Фрислев, Эван Тайлор, Дэйв Браун и Дэниел Марч. ПЗа производство отвечает Nomadic Pictures.

И постер: