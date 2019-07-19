 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Тайка Вайтити назначен сценаристом и режиссёром «Тора 4» Джек Ричер отправляется на Amazon без Тома Круза Новости аниме — лучшее за неделю «Смертельная битва» нашла своего Саб-Зиро «Яндекс» возрождает конкурс по созданию игр для ZX Spectrum
2
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

«Ван Хельсинг» — трейлер и постер четвёртого сезона c Тришей Хелфер в образе Дракулы

Кабельный канал Syfy выкатил 4-минутный трейлер и постер своего вампирского экшена «Ван Хельсинг», который представит нового важного персонажа — Дракулу в исполнении Триши Хелфер («Люцифер»). 13-серийное продолжение стартует этой осенью.

В четвёртом сезоне славный потомок легендарного охотника на вампиров Ванесса Хельсинг (Келли Овертон) вместе со своей командой продолжит воевать против орд кровососов, пытающихся поработить человечество.

В сериале также снимаются Кристофер Хейердал, Джонатан Скарф, Треццо Махоро, Винсент Гэйл, Мисси Перегрим, Алекс Паунович, Рукия Бернард, Ричард Хармон, Николь Муньос и Кия Кинг.

Шоураннером и сценаристом числится Джонатан Уолкер («Континуум»). Исполнительными продюсерами выступают Чед Окс, Майк Фрислев, Эван Тайлор, Дэйв Браун и Дэниел Марч. ПЗа производство отвечает Nomadic Pictures.

И постер:

Постеры сериала «Ван Хельсинг»
2 Обсудить
Темы
 
Видео Ван Хельсинг
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Новые сериалы 19—25 сентября
 
Новые сериалы 2–8 октября
 
Syfy готовит своего «Ван Хельсинга»

Тоже интересно

 
Кино Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 225: Третий лишний
 
Кино Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 260: Употребляющий Шаи-Хулуд
 
Кино Кино для взрослых: сольник Чёрной вдовы может получить рейтинг R
 
Кино «Мстители» слишком популярны, чтобы закончиться по-настоящему
 
Кино «Мстители: Война бесконечности» — телеролик с Суперкубка
 
Кино Фанаты хотят спасти «Звёздные войны» от шоураннеров «Игры престолов»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
CD Projekt показала скриншот с байком главного героя Cyberpunk 2077Битва уже началась - представлен эпический релизный трейлер Marvel Ultimate Alliance 3: The Black OrderОпубликовано 10-минутное геймплейное видео Switch-версии Resident Evil 5Мстители грядут - в сеть утек геймплейный ролик Marvel's Avengers с презентации на Comic-Con 2019 в Сан-ДиегоUbisoft отчиталась за первый квартал - ПК стала самой прибыльной платформой для французской компании
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2019 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru