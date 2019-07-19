Четвёртый сезон «Фарго» определился с актёрским составом и датой начала съёмок

Канал FX объявил об основательном пополнении в актёрском составе четвёртого сезона «Фарго» — к проекту, куда прошлым летом записался Крис Рок, присоединились Джек Хьюстон («Подпольная империя»), Джейсон Шварцман («Моцарт в джунглях»), Бен Уишоу («Мэри Поппинс возвращается»), Джесси Бакли («Табу»), Джереми Харрис («Легион»), а также Сальваторе Эспозито, Эндрю Бёрд, Гаэтано Бруно, Энджи Уайт, Франческо Аквароли, Эмири Крачфилд и Эмбер Мидфандер. Съёмки начнутся этой осенью, а премьера ожидается в следующем году.

События четвёртого сезона разворачиваются в 50-х годах на севере США, наводнённом мигрантами. В Нью-Йорк и Чикаго прибывают итальянцы, а из южных штатов страны — афроамериканцы. Между приезжими разгорается ожесточённая борьба за сферы влияния. В Канзас-Сити криминальные кланы добиваются шаткого мира — итальянцы и афроамериканцы сообща берут под контроль теневой бизнес в регионе, скрепляя сделку обменом старшими сыновьями.

Ной Хоули по-прежнему исполняет обязанности шоураннера, сценариста и режиссёра проекта. Он также входит в команду исполнительных продюсеров наряду с братьями Коэнами и Уорреном Литтфилдом. Производство курируют MGM Television и FX Productions.