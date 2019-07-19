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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:
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«Агенты Щ.И.Т.» — эпический трейлер последних эпизодов шестого сезона

Чтобы хоть как-то подсластить пилюлю расставания после новости о завершении «Агентов Щ.И.Т.» в следующем году, Marvel выкатила специальный трейлер к оставшимся четырём эпизодам шестого сезона, и там есть на что посмотреть:

Роли исполняют Кларк Грегг, Минг-На Вен, Хлоя Беннет, Йен де Кестекер, Элизабет Хенстридж, Наталия Кордова-Бакли, Генри Симмонс и Джефф Уорд. Создатели сериала — Джосс Уидон, Джед Уидон и Морисса Танчароэн.

Первый из оставшихся эпизодов выходит на ABC сегодня, а завершится предпоследний сезон 9 августа.

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