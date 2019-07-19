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Квентин Тарантино написал настоящий сценарий вымышленного сериала из «Однажды в... Голливуде»

События девятого фильма Квентина Тарантино «Однажды в... Голливуде» вертятся вокруг известного телеактёра Рика Далтона (Леонардо Дикаприо) в реалиях Голливуда 60-х годов. Для главного героя режиссёр продумал всё:

Я могу перечислить фильмографию Рика Далтона, фильм за фильмом, каждого режиссёра, с которым он работал, байки со съёмочной площадки, как он получил каждую роль и что было дальше. Имел ли фильм успех? Провалился ли он? Хороший ли это фильм? Плохой ли? Всё в хронологическом порядке.

 
Квентина Тарантино, не мелочится

Например, к чёрно-белому вестерн-сериалу с Далтоном Bounty Law Тарантино всерьёз написал сценарий пяти эпизодов. Влюбившись по дороге в стиль вестернов 50-х, персонажа Джейка Кахилла и идею вместить полноценный фильм в 24 минуты экранного времени, он подумывает превратить вымышленный сериал в реальный:

У меня есть наброски ещё трёх серий, так что я, наверное, их допишу и потом просто сделаю это. Срежиссирую каждый эпизод. Они по полчаса. Я не против сделать это для Netflix, но хочу снимать на плёнку. Showtime, HBO, Netflix, FX. Мне нравится сам факт того, что я придумал историю Bounty Law и Джейка Кахилла.

Правда, полный энтузиазма Тарантино не представляет, чтобы Дикаприо на это подписался, так что даже на него не рассчитывает.

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Темы
 
Однажды... в Голливуде
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