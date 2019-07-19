 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Netflix мог одобрить сразу три сезона «Ведьмака» «Пространство» — первые кадры и постер четвёртого сезона Сценарий пятого сезона «Рика и Морти» уже в работе Гарри Стайлс метит на роль принца Эрика в «Русалочке» «Мандалорец» и «Смотри» — самые дорогие многосерийные новинки этого года
1
СЕРИАЛЫ
 
Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

«Калейдоскоп ужасов» — трейлер хоррор-антологии

В сети появился трейлер многосерийного «Калейдоскопа ужасов» по культовой полнометражной хоррор-антологии 1982 года Джорджа Ромеро и Стивена Кинга. Современная телеверсия знаменитого ужастика от Грега Никотеро («Ходячие мертвецы») стартует на тематическом потоковом сервисе Shudder 26 сентября.

Первый сезон является сборником из дюжины страшных историй, где снялись Джеффри Комбс, Тобин Белл, Джанкарло Эспозито, Боюс Дэвидсон, Дэна Гулд, Триша Хелфер и другие. В команду режиссёров вошли Том Савини, Роб Шраб и Джон Харрисон.

Компания Никотеро KNB EFX Group отвечает за создание жутких существ и грим.

1 Обсудить
Темы
 
Видео Калейдоскоп ужасов
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Грег Никотеро берётся за телеребут «Калейдоскопа ужасов»
 
«Калейдоскоп ужасов» — трейлер хоррор-антологии

Тоже интересно

 
Игры Star Wars Jedi: Fallen Order — трейлер сюжетоориентированной игры по «Звёздным войнам»
 
Кино Диснеевский тройничок: «Красавица и Чудовище», геи и Милонов
 
Кино «Непрощённый» — постер
 
Кино Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 254: Самый умный человек на Земле
 
Кино «Суперсемейка 2» — трейлер
 
Кино Джордж Лукас помог Дж. Дж. Абрамсу с девятым эпизодом «Звёздных войн»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Sony подтвердила своё участие в Gamescom 2019 и Tokyo Game Show 2019NVIDIA показала, как Control выглядит с технологией трассировки лучейСтреляющие лазерными лучами огромные мехи на новых скриншотах MechWarrior 5: MercenariesCD Projekt показала скриншот с байком главного героя Cyberpunk 2077Битва уже началась - представлен эпический релизный трейлер Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2019 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru