«Калейдоскоп ужасов» — трейлер хоррор-антологии

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

В сети появился трейлер многосерийного «Калейдоскопа ужасов» по культовой полнометражной хоррор-антологии 1982 года Джорджа Ромеро и Стивена Кинга. Современная телеверсия знаменитого ужастика от Грега Никотеро («Ходячие мертвецы») стартует на тематическом потоковом сервисе Shudder 26 сентября.

Первый сезон является сборником из дюжины страшных историй, где снялись Джеффри Комбс, Тобин Белл, Джанкарло Эспозито, Боюс Дэвидсон, Дэна Гулд, Триша Хелфер и другие. В команду режиссёров вошли Том Савини, Роб Шраб и Джон Харрисон.

Компания Никотеро KNB EFX Group отвечает за создание жутких существ и грим.