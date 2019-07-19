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Первоисточник: ew.com Прямая ссылка на новость:
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Первые кадры из сериала «Сквозь снег»

Многосерийный футуристический триллер «Сквозь снег», в мае после долгого простоя перебравшийся на кабельный канал TBS и авансом получивший от него продление на второй сезон, обзавёлся первыми официальными кадрами. У проекта также появилась приблизительная дата выхода — премьеру обещают следующей весной.

События экранизации французского графического романа Le Transperceneige разворачиваются в мрачном будущем, где Земля переживает новый ледниковый период. Горстка выживших мчится по кругосветной железной дороге в гигантском поезде-экспрессе, где пассажиры разделены на касты. Страдающая в невыносимых условиях хвостовых вагонов беднота готовится к войне с богачами из VIP-вагонов за лучшее будущее.

В сериале снимаются Давид Диггс, Дженнифер Коннелли, Мики Самнер, Сьюзен Парк, Бенджамин Хей, Саша Фролова, Кэти Макгинесс, Элисон Райт, Сэм Отто, Роберто Урбина, Шейла Ванд и Лена Холл. Шоураннером числится Грэм Мэнсон («Тёмное дитя»). Пилот срежиссировал Скотт Дерриксон («Доктор Стрэндж»). Производством заведуют Tomorrow Studios и Studio T.

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Кадры из сериала «Сквозь снег»
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