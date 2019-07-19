Трое актёров «Игры престолов» сами выдвинули себя на «Эмми», будучи проигнорированными HBO

Многих удивило неадекватно большое число номинаций (32) «Игры престолов» на премию «Эмми» этого года, и теперь выясняется, что их могло быть меньше. Дело в том, что трое актёров основного состава фэнтезийного эпика сами выдвинули себя на соискание награды, когда HBO по привычке пренебрег ими, отдав предпочтение основной семёрке — Эмилии Кларк, Киту Харрингтону, Питеру Динклэйджу, Николаю Костер-Вальдау, Лине Хиди, Софи Тёрнер и Мэйси Уильямс (спасибо, что не Бран).

Предприимчивыми и недооценёнными смельчаками оказались Гвендолин Кристи (Бриенна Тарт), Альфи Аллен (Теон Грейджой) и Кэрис ван Хаутен (Мелиссандра). Но удивительнее даже не это — самовыдвижение случается довольно часто, а тот факт, что все трое были одобрены и получили заветную номинацию. Это, помимо всего прочего, как нельзя лучше демонстрирует расположенность членов жюри к завершившему своё «победное шествие» ветерану HBO.

Будет забавно, если кто-то из них в итоге унесён домой заветную статуэтку — победители будут объявлены 22 сентября.