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«Ведьмак» — первый тизер многосерийного фэнтези по романам Анджея Сапковского

На Comic Con представлен первый тизер «Ведьмака», и выглядит он потрясающе. Полутораминутное видео даёт неплохое представление о том, как будет выглядеть первый сезон экранизации культовой фэнтезийной саги Анджея Сапковского.

Главный герой истории — одиноком охотнике на чудовищ Геральте из Ривии (Генри Кавилл), ищущем своё место в мире, где люди зачастую страшнее и опаснее чудовищ. Но судьба сводит его с могущественной чародейкой Йеннифер (Аня Чалотра) и юной принцессой Цири (Фрейя Аллан), и отныне все трое пытаются выжить в охватившем мир хаосе.

За сериал отвечает шоураннер Лорен Шмидт Хиссрич («Сорвиголова»). Премьера ожидается в декабре.

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