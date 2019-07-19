«Тёмные начала» — второй трейлер эпического фэнтези по романам Филипа Пулмана

Многосерийное фэнтези «Тёмные начала» по книжной серии Филипа Пулмана обзавелось свежим впечатляющим трейлером, который выглядит как искреннее обещание, что сериал зрителей не разочарует. Совместный проект BBC и HBO выйдет этой осенью.
Юной сироте Лире из мира науки, религии и магии предстоит множество опасных и невероятных приключений. Ей предстоит раскрыть зловещий заговор, разгадать загадку одного таинственного феномена, познакомится с юным владельцем волшебного артефакта, узнать правду о своих родителях и поучаствовать в грандиозной битве.
В сериале снимаются Дафни Кин, Джеймс Макэвой, Рут Уилсон, Лин-Мануэль Миранда, Джорджина Кэмпбелл, Кларк Питерс и другие. Сценарий написал Джек Торн («Чудо»), за режиссуру отвечает Том Хупер («Король говорит!»), а Пулман входит в команду исполнительных продюсеров. Производством занимаются New Line и Bad Wolf Productions.