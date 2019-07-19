Свежий промо-арт и постер сериала «Бэтвумен»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Подвергая жесточайшему испытанию зрительское чувство прекрасного, портал Entertainment Weekly опубликовал тематическую фотоподборку, посвящённую инфернальной «Бэтвумен». А ещё у сериала появился свежий горизонтальный постер, напоминающий, что все желающие смогут оценить прогрессивную супергероиню в действии с 6 октября.

Супергеройский экшен телеканала The CW от Кэролайн Дрис («Дневники вампира») и Грега Берланти («Стрела») поведает о боевой лесбиянке Кейт Кейн (Руби Роуз), в образе Бэтвумен очищающей Готэм от криминальной грязи.