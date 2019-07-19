 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Розыгрыш билетов на премьеру аниме «Код Гиас: Лелуш Воскресший» «Мандалорец» и «Смотри» — самые дорогие многосерийные новинки этого года Второй сезон «Охотника за разумом» выйдет в августе Джон Фавро пишет сценарий второго сезона «Мандалорца» «Смертельная битва» нашла своего Саб-Зиро
5
СЕРИАЛЫ
 
Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Свежий промо-арт и постер сериала «Бэтвумен»

Подвергая жесточайшему испытанию зрительское чувство прекрасного, портал Entertainment Weekly опубликовал тематическую фотоподборку, посвящённую инфернальной «Бэтвумен». А ещё у сериала появился свежий горизонтальный постер, напоминающий, что все желающие смогут оценить прогрессивную супергероиню в действии с 6 октября.

Супергеройский экшен телеканала The CW от Кэролайн Дрис («Дневники вампира») и Грега Берланти («Стрела») поведает о боевой лесбиянке Кейт Кейн (Руби Роуз), в образе Бэтвумен очищающей Готэм от криминальной грязи.

Промо-арт сериала «Бэтвумен» Промо-арт сериала «Бэтвумен» Промо-арт сериала «Бэтвумен» Промо-арт сериала «Бэтвумен» Постеры сериала «Бэтвумен»
5 Обсудить
Темы
 
Галерея Бэтвумен
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
«Бэтвумен» — свежий супергероический постер
 
«Бэтвумен» — очередной интригующий промо-ролик
 
«Бэтвумен» — портретный постер

Тоже интересно

 
Кино Теперь Робб Старк — главный претендент на роль нового Бонда
 
Потоковый сервис Netflix закрыл и «Сорвиголову»
 
Аниме Новое аниме весны 2017 года
 
Кино Пэтти Дженкинс — официально режиссёр «Чудо-женщины 2»
 
Кино Джеймс Мэнголд стал режиссёром фильма про Бобу Фетта
 
Кино «Мина» — трейлер
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
NHL 20 - EA Sports представила официальный геймплейный трейлер хоккейного симулятора24 года на благо id Software - Тим Уиллитс объявил о скором уходе из компанииФанаты Fallout 76 разочарованы свежим обновлением - оно добавило в игру новые багиПассажирам, летевшим на Comic-Con, бесплатно раздавали Nintendo Switch и Super Mario Maker 2В Anthem обнаружили загадочные явления
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2019 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru