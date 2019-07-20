Свежий трейлер «Хранителей» Дэймона Линделофа с новыми и старыми героями

Маски, маски, маски… за ними прячутся люди по обе стороны закона. Кабельный канал HBO выкатил полноценный трёхминутный трейлер многосерийных «Хранителей» Дэймона Линделофа («Оставленные»). Премьера состоится в октябре.
Сериал, по словам его создателя, является непрямым сиквелом оригинального сюжета с участием новых персонажей. События разворачиваются в современной альтернативной реальности и опираются на произошедшее в одноимённом культовом комиксе Алана Мура и Дэйва Гиббонса.
В актёрском составе значатся Джереми Айронс, Дон Джонсон, Реджина Кинг, Тим Блейк Нельсон, Луис Госсетт-младший, Аделаида Клеменс, Эндрю Ховард, Том Мисон, Фрэнсис Фишер и Джейкоб Минг-Трент. Пилот срежисировала Николь Кэссел («Мир Дикого Запада») по сценарию Линделофа. В производстве заняты Warner Bros. Television и White Rabbit.