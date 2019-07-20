Свежий трейлер «Хранителей» Дэймона Линделофа с новыми и старыми героями

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Маски, маски, маски… за ними прячутся люди по обе стороны закона. Кабельный канал HBO выкатил полноценный трёхминутный трейлер многосерийных «Хранителей» Дэймона Линделофа («Оставленные»). Премьера состоится в октябре.

Сериал, по словам его создателя, является непрямым сиквелом оригинального сюжета с участием новых персонажей. События разворачиваются в современной альтернативной реальности и опираются на произошедшее в одноимённом культовом комиксе Алана Мура и Дэйва Гиббонса.

В актёрском составе значатся Джереми Айронс, Дон Джонсон, Реджина Кинг, Тим Блейк Нельсон, Луис Госсетт-младший, Аделаида Клеменс, Эндрю Ховард, Том Мисон, Фрэнсис Фишер и Джейкоб Минг-Трент. Пилот срежисировала Николь Кэссел («Мир Дикого Запада») по сценарию Линделофа. В производстве заняты Warner Bros. Television и White Rabbit.