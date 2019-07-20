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«Тёмный кристалл: Эра сопротивления» — ролик о создании и новый постер знаменитого кукольного фэнтези

Побывавший на Comic Con «Тёмный кристалл: Эра сопротивления» разжился двухминутным роликом о создании 10-серийного приквела культового фэнтези Джима Хенсона. Фичуретка позволяет заглянуть за кулисы многосерийной предыстории и убедиться, что магия живёт не только на экране, но и за камерой проекта. Первый сезон появится на Netflix 30 августа.

События разворачиваются задолго до событий полнометражного «Тёмного кристалла». Могущественный кристалл истины, питающий планету Тра, отравлен злобными скекси, и всему живому грозит неминуемая гибель. Гелфлинги Риан, Бреа и Дит раскрывают страшную тайну могущества скекси и отправляются в эпическое путешествие, чтобы спасти мир.

Персонажей озвучивают Тэрон Эджертон, Аня Тейлор-Джой, Натали Эммануэль, Хелена Бонем Картер, Тоби Джонс, Алисия Викандер, Саймон Пегг, Марк Хэмилл, Энди Сэмберг, Катрина Балф, Натали Дормер, Эдди Иззард, Марк Стронг, Лина Хиди, Сигурни Уивер, Бенедикт Вонг, Аквафина, Ханна Джон-Кэймен и Дэйв Гольц.

За режиссуру отвечает Луи Летерье («Иллюзия обмана»), а за сценарий — Джеффри Аддисс, Уилл Мэтьюз и Хавьер Грилло-Марксуа. Производство курирует The Jim Henson Company.

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Постеры сериала «Тёмный кристалл: Эра сопротивления»
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