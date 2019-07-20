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Первоисточник: comicbook.com Прямая ссылка на новость:
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Аннет Махендру присоединилась к спин-оффу «Ходячих мертвецов»

Анонсированный ещё весной спин-офф зомби-драмы «Ходячие мертвецы» закончил определяться с основным актёрским составом. К объявленным ранее Алексе Мансур, Николасу Канту и Хэлу Кампстону присоединились Аннет Махендру («Американцы») и Алия Рояль («Красная линия»). Известно, что их героинь будут звать Хак и Ирис соответственно, но никаких других деталей пока не раскрывается.

Сериал расскажет о первом поколении людей, родившихся при апоклипсисе и не знающих другого мира. Вот его официальный синопсис:

Некоторые из них станут героями. Некоторые станут злодеями. В конце концов, все они изменятся навсегда. Повзрослевшие и сформировавшиеся как личности, хорошие и плохие.

Режиссёрское кресло займёт Джордан Вот-Робертс («Конг: остров черепа», «Ты — воплощение порока»), а создателями значатся съевшие на этой теме не одну человеческую плоть Скотт М. Гимпл и Мэтт Негрит. Последний также возьмёт на себя бремя шоураннерства. Они же поделились ещё кое-какими подробностями нового проекта:

Этот сериал будет очень сильно отличаться от двух других. До этого мы показывали лишь крошечную часть вселенной «Ходячих мертвецов», но там есть ещё много всего… Всё это время там были другие цивилизации, пережившие апокалипсис… И сейчас мы покажем немного больше этого мира.

Эти дети могли вырасти в комфортном и безопасном месте, но они оставили всё и пустились на опасные поиски, предоставленные сами себе.

Известно также, что акцент будет сделан на двух женских персонажах, одну из которых и сыграет Мансур. Съёмки 10-серийного первого сезона стартуют на следующей неделе в Ричмонде (Вирджиния), а премьера запланирована на следующий год.

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Ходячие мертвецы
 11 июляСпин-офф «Ходячих мертвецов» нашёл исполнительницу главной роли
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