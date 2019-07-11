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Первоисточник: variety.com Прямая ссылка на новость:
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Спин-офф «Ходячих мертвецов» нашёл исполнительницу главной роли

Вселенная «Ходячих мертвецов» продолжает шириться. Недавно объявленный женский спин-офф зомби-драмы начал определяться с актёрским составом и уже нашёл одну из двух исполнительниц главных ролей — ею стала 23-летняя Алекса Мансур («Убрать из друзей: Даркнет»). Кроме неё в проект записались столь же малоизвестные Николас Канту и Хэл Кампстон.

Известно, что это будет приквел о первом поколении людей, вынужденных выживать посреди зомби-апокалипсиса. Персонаж Мансур описывается как добродушная бунтарка, живущая сегодняшним днём, милая и забавная снаружи, но печальная внутри. Канту сыграет юного обладателя чёрного пояса по карате (который ему вряд ли поможет), а Кампстон — застенчивого и слишком крупного для своих лет одиночку, который пугает окружающих и ненавидит в себе это.

Над сериалом работают многоопытные Мэтт Негрит и Скотт М. Гимпл. Съёмки 10-серийного первого сезона стартуют этим летом, а премьера запланирована на следующий год.

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