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СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Потоковый сервис WarnerMedia получил название, отобрал сериал у Netflix и определился с контентом

Давно анонсированный и горячо ожидаемый запуск ещё одного крупного игрока на рынке стриминговых сервисов — детища компании WarnerMedia — случится уже следующей весной, а к концу этого года должна быть запущена его бета-версия. Пока же стало известно официальное название очередного конкурента Netflix — HBO Max.

А соперничество и впрямь обещает стать серьёзным: амбициозный новичок уже успел забрать один из ключевых активов пока что главного стриминг-гиганта — культовых и по-прежнему дико популярных во всём мире «Друзей», по слухам выложив за них сумасшедшую сумму в $425 млн. И это уже вторая крупная потеря Netflix за месяц — совсем недавно другой знаковый ситком «Офис» переехал на NBCUniversal.

Помимо этого, HBO Max приобрёл права на показ всех сезонов «Милых обманщиц» и «Принца из Беверли-Хиллз», новинок этого года от The CW «Бэтвумен» и «Кэти Кин», а также кучи проектов HBO, среди которых «Посторонний», «Страна Лавкрафта», The Nevers, «Позолоченный век», «5 авеню», «Отмена», «Перри Мейсон», «Заговор против Америки» и I Know This Much Is True.

Не будет недостатка и в оригинальных сериалах. Ранее уже были анонсированы «Дюна: Сестринство» при участии Дени Вильнёва, криминальный триллер «Полиция Токио: Отдел нравов» с Энселом Элгортом, триллер «Стюардесса» с Келли Куоко, романтическая антология «Личная жизнь» с Анной Кендрик от Пола Фига, постапокалиптический мини-сериал «Станция Одиннадцать», романтическая драмеди «Создан для любви» и анимационные «Гремлины».

Кроме того, как минимум четыре фильма для сервиса спродюсирует Грег Берпланти и два — Риз Уизерспун.

Но вопрос, который всех волнует сильнее всего — цена этого удовольствия, особенно в свете объявленной Disney+ смехотворной стоимости месячной подписки в $7. Для сравнения, запущенный всё той же WarnerMedia в 2015 году HBO Now обходится подписчикам (коих насчитывается 8 миллионов) в $15 в месяц, и обозреватели считают, что HBO Max будет стоить ещё дороже.

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