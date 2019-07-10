Новый постер сериала «Звёздный путь: Пикар»

У сериала «Звёздный путь: Пикар» появился свежий постер с исполнителем титульной партии сэром Патриком Стюартом и его четвероногим спутником, о котором мы пока ничего не знаем. О дате выхода потоковый сервис CBS All Access всё ещё умалчивает, но известно, что премьера состоится в этом году.

Согласно официальному синопсису именного спин-оффа, продолжение личной истории Жан-Люка Пикара связано с разрушением Ромуланской империи, значительно повлиявшим на дальнейшую жизнь капитана. Фантастическая драма сосредоточит всё своё внимание на личности главного героя, которому предстоит пройти все глубины тьмы, чтобы выбраться к свету.

В сериале шоураннера Майкла Шейбона («Джон Картер») снимаются Элисон Пилл, Гарри Тредэвэй, Иза Брионес, Сантьяго Кабрера, Мишель Хёрд и Эван Эвагора.