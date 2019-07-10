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Первоисточник: discussingfilm.net Прямая ссылка на новость:
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Сериал «13 причин почему», вероятно, продлён на четвёртый сезон

Портал Discussing Film на правах эксклюзивности сообщает, что в своё время наделавшая шума подростковая драма «13 причин почему» обзавелась четвёртым сезоном до премьеры третьего, который должен выйти на потоковом сервисе Netflix к концу года.

Сериал, начинавшийся как экранизация одноимённого романа Джея Эшера, повествует о школьнике Клэе Дженсене (Дилан Миннет), распутывающем тайну самоубийства одноклассницы Ханны Бэйкер (Кэтрин Лэнгфорд). Разобраться в произошедшем парню помогают 13 аудиокассет, записанных девушкой перед смертью. Во втором сезоне главный герой выясняет, что беды местных школьников не исчерпываются трагическими событиями, связанными с Ханной. О чём конкретно пойдёт речь в третьей главе, пока остаётся тайной.

За сценарий по-прежнему отвечает Брайан Йорки. Режиссировать будет Рассел Малкэй («Волчонок»). Съёмочный процесс стартует уже в этом месяце в Калифорнии, а на экраны четвёртый сезон выйдет следующим летом.

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13 причин почему
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